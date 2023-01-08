8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan paylaşım. Müziği bıraktığını açıklamıştı

Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan paylaşım. Müziği bıraktığını açıklamıştı

Ferdi Tayfur2un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tayfur, sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp, sonra yeniden barıştığı nişanlısından da ayrıldı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:57
Takip Et

Müziği bıraktığını açıklamıştı. Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan paylaşım

Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan paylaşım. Müziği bıraktığını açıklamıştı
+
Aa
-

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli pozlarını da sildi. Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışmada uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu. Tuğçe Tayfur "Burak Bey artık free" paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
4
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
6
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.