Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan paylaşım. Müziği bıraktığını açıklamıştı

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli pozlarını da sildi. Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışmada uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu. Tuğçe Tayfur "Burak Bey artık free" paylaşımında bulundu.