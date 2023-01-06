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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktığını açıkladı. Tayfur'un kızı "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" dedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:09
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bıraktı! "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktı
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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki şarkıcı, kararını Instagram'dan duyurdu. 

Tuğçe Tayfur, "Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri... Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim. Ama ben artık sahne almak istemiyorum" dedi.

Tayfur, sözlerine şöyle devam etti:

Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Bir kaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olucak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum. Başka bi yolculukta karşılaşırız elbet... Not: kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası."


 

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