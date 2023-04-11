Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve oğluyla iftar pozunu paylaştı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını örterek verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürüldü. Şimdilerde tesettüre girmek için geçiş sürecinde olduğunu söyleyen Tayfur, son halini yayınladı.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde başörtülü tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır ve oğluyla iftar yaparken verdiği bir pozu paylaştı. Şalın üzerine şapka takan Tuğçe Tayfur, tarzıyla dikkat çekti.

"KENDİ NEFSİMLE MÜCADELE EDİYORUM"

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde tesettüre girmesiyle ilgili "Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullanmıştı.