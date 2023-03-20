Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

1976 - 2007 yılları arasında evli olan Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın müzisyen kızları Tuğçe Tayfur kısa süre önce ''Bu camia bana uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı.'' diyerek müziği bıraktığını açıklamıştı

BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur tesettüre girdi. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekti. 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından eski fotoğraf karelerini kaldırması da dikkat çekti. Tayfur'un başörtülü hali kısa sürede gündem oldu.