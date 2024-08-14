"Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımı gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
"Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımı gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

YKS maratonu tercih sonuçlarının açıklamasıyla son buldu. Sınava giren Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sosyal medyada "eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımında bulundu. Paylaşım sonrası eğitim sistemi konusunda eleştirel yorumların peş peşe gelmeye başlamasıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Merkez, bir adayın eksi puanla üniversiteye yerleştiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, söz konusu adayın 233,72123 sayısal puanla üniversiteye kabul edildiğini açıkladı.

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Negatif net değerlerle üniversite yerleştirme puanı hesaplamasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Adayın 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"EKSİ 1.75 NET FİZİK NETİ İLE FİZİK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI" İDDİASI

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli bir akademisyen olarak, 2024 YKS tercih sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş ilgi topladı. Yayınladığı sonuçlara göre, fizik dersinden "-1.75" net yapmasına rağmen, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanmış olduğunu bildirdi. Bu durum, akademik çevrelerde ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

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DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan bir iddianın asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu adayın fizik bölümüne giriş için gerekli olan puanı elde ettiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"TOPLAMDA 55.75 NETİ VAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiası manipülasyondur. Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti; toplamda 55.75 neti vardır."

"ADAY FİZİK PROGRAMINA YERLEŞMESİ İÇİN YETERLİ SAYISAL PUANA SAHİP"

"Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir."

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YÖK DE AÇIKLAMA YAPTI

Yükseköğretim Kurulu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşilemeyeceği belirtilen açıklamada, "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.

"BU ADAY YERLEŞEBİLMEK İÇİN HEM TYT HEM DE AYT PUANINDAN İSTİFADE ETMEKTEDİR"

Adayın ilgili bölüme yerleşebilmek için yaptığı toplam netin 55,75 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı, AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Bu aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir."

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"İlgili adayın sayısal puanı hesaplanmasında AYT Matematik testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için sayısal puanının hesaplandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY puanına sahiptir.

Adayın SAY puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki 'Türkçe' testi veya 'Temel Matematik' testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde puana sahip olması, AYT'deki Matematik testi veya Fen Bilimleri testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde ham puana sahip olması gerekmektedir. YKS Puan hesaplamasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, Behçet Yalın Özkara'nın Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Taban puanlara bakıldığında anılan programa yerleşen son adayın sayısal puanının 232,72688 olduğu görülmektedir. Ayrıca, Behçet Yalın Özkara sayısal puanı ile tercih etmiş olsaydı devlet üniversitelerinde 64 programa daha yerleşebileceği görülmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim Teknolojileri vb. programlara yerleşebilirdi.

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"PUAN TÜRLERİ PROGRAM ÖZELİNDE HESAPLANMIYOR"

Yukarıda da ifade edildiği gibi SAY Puan türü için sadece Matematik testi netleri ile de puan hesaplanabilmektedir. Puan türleri program özelinde değil, genel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak hesaplanmaktadır. SÖZ puanı hesaplanan bir aday Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testinden neti olmadan Sosyal Bilimler-2 testinden elde ettiği net ile Türk Dili ve Edebiyatı programını tercih edebileceği gibi Gazetecilik programını da tercih edebilecektir. Bu nedenle puan türlerindeki alanların doğru veya yanlış sayılarına bakmaksızın 0,5 ve üzerinde ham puanı olanlar için hesaplanan puanın dikkate alınması gerekmektedir."

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