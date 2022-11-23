Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar fenalaştı, bazıları ise düşme sonucu yaralandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastaneleri ziyaret ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kaldırım, "Hastanelerimizi ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastanelerimizde ciddi sağlık sorunu olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim, tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Vali Kaldırım, Akyazı ilçesini de ziyaret ederek, dışarıda sabahlayan vatandaşlarla bir araya geldi.