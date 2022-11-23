23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Düzce'deki depremin sesi tüyleri diken diken etti. İşte o sesler

Düzce'deki depremin sesi tüyleri diken diken etti. İşte o sesler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin yeraltı sesi ve vatandaşların duyduğu sesler kaydedildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:47
Takip Et

Düzce'deki depremin sesi ortaya çıktı

Düzce'deki depremin sesi tüyleri diken diken etti. İşte o sesler
+
Aa
-

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi. 

Deprem anında ortaya çıkan ses ise duyanlara korku dolu anlar yaşattı. İşte Düzce depremi sırasında yer altında meydana gelen ses ve vatandaşların duyduğu o sesler...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Galip
23.11.2022 10:14
Telefonlara deprem uyarı mesajı geldi mi? yok. Tatbikat niye yaptık. Hersey algı, hersey oy için.  
 
Hamdi
23.11.2022 09:54
Geçmiş olsun.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
4
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
7
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.