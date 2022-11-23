Düzce'deki depremin sesi tüyleri diken diken etti. İşte o sesler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi.
Deprem anında ortaya çıkan ses ise duyanlara korku dolu anlar yaşattı. İşte Düzce depremi sırasında yer altında meydana gelen ses ve vatandaşların duyduğu o sesler...
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