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Düzce depreminde 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce’de meydana gelen depremde bir vatandaşın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:05
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Düzce depreminde 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce depreminde 1 kişi hayatını kaybetti
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Düzce Merkezli 6 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre göçük yaşanmazken 1 vatandaşın ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengel'in kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve birçok kentten hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, an itibarıyla 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" bilgisini aktardı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

 

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