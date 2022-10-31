﻿Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti

Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu. Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan K. olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)
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