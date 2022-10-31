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Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti

Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 02:28
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Sakarya'da feci kaza. Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti. 1 ölü 1 yaralı

Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti
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Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu. Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan K. olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

 

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