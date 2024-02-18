Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor; Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 40'a çıkardı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.

Maçın yıldızı 2 gol atan Yonathan Del Valle oldu. Müsabakayı değerlendirmek için kameraların karşısına geçen Venezuelalı futbolcunun tercümanlığını kızı yaptı.

2015/2016 sezonunda Kasımpaşa formasıyla Türkiye macerasına başlayan Del Valle, Bursaspor, Gaziantep FK, Giresunspor, Bandırmaspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor'da da oynadı.