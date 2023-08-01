Şakkadanak Batırel dolardan sonra bu kez de altına el attı. Altında yaşanacak büyük değişimi açıkladı

Batırel, küresel borç krizi, düşük ekonomik büyüme, yüksek faiz ve enflasyon gibi faktörlerin altını güçlendireceğini belirtti.

Küresel borç rekor seviyede

Batırel, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün verilerine göre, küresel borçların ilk çeyrek sonunda 305 trilyon dolara ulaştığını ve bunun rekor bir düzey olduğunu aktardı. Hane halkı, kamu, banka ve finans dışı şirket borçlarının da tarihi seviyelerde olduğunu vurguladı.

Dolar ve altın değer kazanacak

Batırel, şiddetli borç krizi nedeniyle doların ve altının değer kazanacağını ve yeni bir para sistemi önerildiğinde daha da artacağını ifade etti. Altının onsunun uzun vadede 5 bin dolardan 8 bin dolara yükselebileceğini tahmin etti. Hisse senetlerinden kaçışın hızlandığı ortamda altının onsunun 2023 Ekim ayına kadar 3 bin dolara ulaşabileceğini de ekledi.

Gram altın için rakamlar

Batırel, gram altın için de rakamlar verdi. Gram altının sırasıyla 1580, 1636, 1677, 1701, 1800 ve 2000 lirayı test edebileceğini söyledi. Bu rakamların doların 25 lira olduğu varsayımına dayandığını belirtti. Altının onsu 3 bin dolara çıkarsa gram altının da 2500 lirayı aşacağını dile getirdi.

Altın yatırımının avantajları

Batırel, altınla ilgili yaptığı analizin tamamen şahsi çalışması olduğunu ve noktaları birleştirdiğinde ortaya çıkan sonucu yazdığını ifade etti. Yatırımcılara takdiri bıraktığını söyledi. Ancak altının tarih boyunca yatırımcısına hep kazandıran bir varlık olduğunu da hatırlattı.