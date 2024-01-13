Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçiriyor. Resmen kış hastalıklarına savaşan ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçiriyor. Resmen kış hastalıklarına savaşan ot ortaya çıktı
Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçiren ve resmen kış hastalıklarına savaşan kedinanesi otu ortaya çıktı.

İnsanlar, sağlık ve hastalık koruması için doğal gıdalara yönelmeye devam ediyor.

Kedinanesi otu gibi birçok bitkinin şaşırtıcı faydaları keşfediliyor.

Nefes darlığı tedavisinde etkili olduğu bilinen ve sayısız yararıyla dikkat çeken kedinanesi otu, özellikle kış aylarında rahatlama sağlıyor.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

ispne olarak bilinen nefes darlığı, akciğerlerin yeterli hava alamaması sonucu göğüste sıkışma ve nefes almakta güçlük çekme durumudur. Bu durum, akciğer, kalp, damar ve metabolik hastalıkların bir belirtisi olabilir.

Nefes darlığı hisseden kişiler, genellikle oksijen ihtiyacının karşılanmadığını veya nefes alışverişinde bir engelleme olduğunu düşünürler. Bazıları ise bunu göğüste ağırlık ve baskı olarak tanımlar.

Nefes darlığı, kişisel algıya (subjektif) ve fiziksel bulgulara (objektif) dayalı olarak değerlendirilebilir.

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KEDİNANESİ OTU NEDİR?

Kedinanesi otu, Ballıbabagiller familyasına ait, beyaz ve pembe çiçeklere sahip, doğada kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İstanbul ve İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunur ve kediler tarafından oldukça sevildiği bilinir.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kedinanesi yağı, sivrisinek, hamamböceği ve termit gibi haşereleri uzaklaştırmak için kullanılır. Bu yağ, bitkinin damıtılmasıyla elde edilir ve DEET’e kıyasla daha hoş bir kokuya sahiptir, ancak cilde uygulandığında böcek savar özelliği göstermez. Kedinanesi otu, tarihsel olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Çay, tentür, infüzyon veya lapa formunda tüketilebilir veya yakılabilir.

Ancak, günümüzde modern tıbbın sunduğu ilaçlar daha etkili olduğundan, bu bitkinin kullanımı azalmıştır.

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