Samet Aybaba detaylarıyla anlattı Gürel Yurttaş yazmıştı. Beşiktaş'taki skandalı açıkladı Çebi'den çıt çıkmadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş’ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş’ın eski oyuncularında Samet Aybaba, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ yazarı Gürel Yurttaş'ın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı açıkladı" yazısında Samet Aybaba'nın kongrede bulunacağını ve girişimlerinde bulunduğu altyapı projesiyle ilgili bilgilere yer vermişti.

Öte yandan Aybaba da bu konunun detaylarını açıkladı.

İşte Aybaba'nın açıklamaları;

-İnsan uzun süredir görmediği dostlarını, arkadaşlarını, kader birliği ettiği kişileri görünce duygulanıyor. Çok keyifli ve mutluyum. Allah hepinize uzun ömür versin. Aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyorum. Bir konuda bilgilendirmek için gelme zorunda kaldım buraya. Altyapıya çok giderim. Ekşi bizim orada şimdi koordinatör. Gidiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Daha altyapıyı nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? Genç çocukların önünü nasıl açarız diye düşünüyoruz. Bir gittiğimde o kadar yoğunlar ki sahada. Bir halı saha biliyorsunuz orası. İçinde 4 tane takım çalışıyor. Dedim ki "Ekşi, bu çocukları daha iyi imkanlarda çalıştırabileceğimiz saha ya da tesis yapmamız lazım." Ekşi de "Evet, katılıyorum sana. Bir şeyler yapmamız lazım. Aslında var" dedi. "Nerede?" dedim. Duvara asmış bir proje. "Bu nerede?" dedim. "Beykoz'da" dedi. "Bende bunun üzerine yürüyelim, bir şeyler yapalım. Bu tesisimizi Beşiktaş'ımıza kazandırmak için bir hamle yapalım" dedim. Hikaye böyle başladı. Biz Ekşi'yle projenin bulunduğu yere gittik. Orada baktık çok güzel bir yer. 21 dönüm. Sonra ben sayın Özhaseki'den "Beykoz Belediye Başkanı ile bir görüşme yapabilir miyiz?" diye. Bize bir randevu aldı. Ekşi'yle berabere gittik. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize çok güzel bir ilgi gösterdi. Yemek yedik. Ama burayı kendisi alıp bize verirse ileride belediyeler değiştiğinde sorunlar çıkabileceğini söyledi. Bu adresin Milli Emlak olduğunu söyledi bana. Biz orada Ekşi'den ayrıldık. Sonrasında ben Ankara'ya gittim. Orada da Sadir Yılmaz, bana Milli Emlak'tan randevu aldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Genel Müdür'e gittim ve kendisi çok mutlu oldu. Kendisi çok önemli bir bürokrat bence. Ve çocuklara tahsis edilecek bir yer istendiği için "Bir kere daha mutlu oldum" dedi. "Herkes bize farklı şeylerle geliyor. Özellikle kendi menfaatleriyle ilgili. Çocuklar için bir şey isteyen olmuyor pek" dedi. O da işte dediğim gibi mutlu oldu bu olay karşısında. Oradan buradaki Milli Emlak daire başkanlığına talimat verdiler. "Burayı Beşiktaş'a tahsis edelim" diye. Sonrasında ben geldim. Şöyle bir şey oluştu tabi; Kulübün yetkilisi değilim, içinden çıkmış biriyim sonuçta. Hiçbir yetkim olmadığı için Ekşi'ye dedim ki "Bir arkadaşımızı kullanmak lazım" dedim. O zaman altyapı sorumlusu olan Fırat Fidan arkadaşımızla buluştuk Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı'nda. Ondan sonra evrakları işlemleri o yaptı. Sonuçta ben bunları bitirdikten sonra Bakanlık imzası lazım, Cumhurbaşkanlığı imzası lazım. Bunların hepsini birebir takip ettim. İnanın zamanımın büyük bir bölümünü buna ayırdım. Fırat arkadaşımız bu konuyu öğrendikten sonra biriyle konuşmamızın bir anlamı kalmadı. "Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Sizi destekleyelim." diye arayan da olmadı bizi. Bakanlıktan ve Cumhurbaşkanlığından da imzalandı, geldi konu "Beşiktaş kulübüne tahsis edildi burası." Şöyle bir şey var; 300 bin lira yıllık kirası. Fakat projeyi yapıp tesise başladıktan sonra burayı satın alabiliyorsunuz. Beşiktaş'ın tapulu malı olacak. Sonrasında Milli Emlak'taki arkadaşlar beni aradı. Dediler ki "Kulüp bize bir dilekçe gönderdi. Buranın Gençlikspor'a verilmesini, oraya verildikten sonra da bedelsiz olarak kiralık alınmasını istiyorlar" dedi. "Bu doğru bir şey midir?" dedim. "Hayır. Çünkü bu Gençlikspor'un malı oluyor" dediler. Sadece bedelsiz olarak kiraya verebilirsiniz. Normalde burası Beşiktaş'ın malı. Beşiktaş, parasını istediği gibi ödeyerek buranın tapusunu alabilir" dediler. Ben sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Bütün bunların bilgisi kulübümüze ulaşmış. Fakat kulübümüzden hiçbir arkadaş beni bu konuyla ilgili aramadı, teşekkür bile etmediler. Çok emek verdim. Çok uğraştım. Sadece şunu istiyorum; Bu tesis, altyapıya göre bir tesis olacak. Bizim elimizde çok kıymetli bir isim var; Serpil Hamdi Tüzün. Biz bu tesise bu adı vermek için her şeyi yapalım. Benim genç milli takımdan hocamdı. Beşiktaş'a A takıma geldiğimde de hocamdı. Kendi içimizdeki insanlara değer verelim lütfen. Kendi içimizdeki insanları bir yerlere getirmek için mücadele edelim. Kaptanlığı ben Zekeriyya abiden aldım, Rıza'ya verdim. O da ordan Şifo Mehmet'e verdi. Değerlerimize sahip çıkalım. Çünkü onlar bir rol model. Sokakta top oynayan çocukların hepsi bunların isimleri yüzünden Beşiktaşlı oldu. Başkalarının isimleri yüzünden değil. Hepinize teşekkür ediyorum.