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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da seyir halinde olan otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:04
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Tekeli mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Demir'in kullandığı 55 DJ 075 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Demir, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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