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Samsunspor’dan çok sert taraftar açıklaması

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında taraftarına uygulanan sert tutumu ve uygulamaları eleştirdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:35
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Samsunspor'dan taraftar açıklaması

Samsunspor’dan çok sert taraftar açıklaması
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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Samsunspor karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, liderliğini de sürdürdü. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında Samsunspor taraftarına uygulanan tutumdan memnun olmadıklarını dile getiren Samsunspor camiası, konu hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.
Samsunspor Futbol Kulübü A. Ş. adına yapılan kamuoyu açıklamasında, “18 Mart 2023 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Samsunspor maçında takımımızı desteklemek için Eryaman Stadı'na giden taraftarlarımıza yapılan istisnai uygulamalara üzüntüyle ve şaşkınlıkla şahit olmuş bulunuyoruz. Karşılaşma öncesi ve sonrasında büyük Samsunspor taraftarına karşı sergilenen tutumu ve yapılan uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Deplasmana gittiği her şehirde dostane duygularla karşılanan ve ağırlanan, aynı şekilde Samsun'a gelen tüm rakip taraftarlarını misafirperverlikle ağırlayan büyük Samsunspor taraftarlarına uygulanan tedbirlerin maksadını aştığına inanıyoruz. Lider Samsunspor'un, lider taraftarına layık görülen yakışıksız uygulamalara rağmen, kendine yakışanı yapan, onurlu duruşundan taviz vermeyen ve 90 dakika boyunca takımımıza güç katan taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Evinde ya da deplasmanda fark etmeden tüm maçlarda tribüne renk katan, her gittiği şehirde alkışlanan taraftarlarımızın yanındayız. Taraftarımızla birlikte Süper Lig hedefimize ilerliyoruz ve inandığımız bu hayalimizi taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 26 maç sonunda 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 54 puanla lider komumda bulunuyor. (İHA)

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