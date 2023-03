Samsunspor taraftar gruplarından tepki

Spor Toto 1. Lig’in lideri Samsunspor, bu sezon Ankara Keçiörengücü ve Gençlerbirliği ile Ankara’da karşılaştı. Her iki maçta da karşılaşma öncesi diğer deplasmanlarda yapılmayan uygulamalara maruz kaldıklarını ifade eden Samsunspor taraftarları, yazılı açıklama yayımladı.

Taraftar gruplarından yapılan açıklamada, “Samsunspor taraftarı, önce Keçiörengücü ardından da Gençlerbirliği deplasmanlarında, ne yazık ki haksız bir uygulama ve istenmeyen yaklaşımlara maruz kalmıştır. Bin 500’e yakın kişi ile gittiğimiz Ankara deplasmanında, bir müsabaka güvenlik amiri anlam veremediğimiz tavrı sebebiyle gerginlikler yaşanmıştır. Samsunspor taraftarı ile polisi karşı karşıya getirmeye çalışan bu anlamsız tavırların sebebi sadece bir müsabaka güvenlik amiridir. Bizler Samsunspor taraftar grupları olarak, Erzurum, Rize, Sakarya, İstanbul, Bodrum, Manisa başta olmak üzere, gittiğimiz tüm deplasman maçlarında, o illerin emniyet müdürleri ile irtibatlı olarak spor şube müdürlüğü polisleriyle görüşerek, dostluk ve kardeşlik ortamları oluşturduk, maçlara bu birlikteliği yansıttık. Bu birliktelikten dolayı o illerimizin emniyet müdürlerine ve polislerine teşekkür ediyoruz. Üzülerek ifade ediyoruz ki aynı birlik ve beraberliği, Ankara deplasmanlarında yaşayamadık. Görevi düzeni ve asayişi sağlamak olan müsabaka güvenlik amiri, sakin bir ortamda geçecek maçı, adeta gerginlik müsabakasına çevirmiştir. Hem Ankara şehir girişinde araçlarımıza yapılan hem de maç öncesi stadyumda, turnikeler geçildikten sonra ikinci kez yapılan alkol testleri uzun kuyruklar oluşmasına sebep olurken, kullanılan alkolmetrelerin ağızlıkları değiştirilmeyerek, sağlıksız bir test ortamı oluşturulmuştur. Binden fazla Samsunsporlu taraftar, maçın başlamasının ardından yarım saat kadar daha stadyuma girememiştir. Bilerek ve isteyerek yapılan bu geciktirme sonucunda başlayan gerginlikler, stadyum içerisinde de aynı müsabaka güvenlik amirinin uygulamaları ve Samsunspor taraftarı üzerinde uygulamaya çalıştığı psikolojik baskısı yüzünden büyüyerek devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında yetkililerden konu hakkında yaptırım beklediklerini de ifade eden taraftarlar, şu ifadeleri kullandılar:

“Keçiörengücü maçında bir taraftarımız, aynı müsabaka güvenlik amirinin talimatıyla polis tarafından alınmış ve ardından uygulanan orantısız güç sebebiyle bacağı kırılmıştı. Gençlerbirliği maçında da aynı orantısız güç, bu kez bir taraftarımızın kalp krizi geçirmesine, bir taraftarımızın da kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bizler Türk polisini seven ve saygı duyan Samsunspor taraftarları olarak, Keçiörengücü ve Gençlerbirliği maçlarımızda yaşanan üzücü olayların ve gerginliğin sebebinin sadece bir müsabaka güvenlik amiri olduğunu biliyoruz. Bir kişinin ortaya koyduğu bu sorumsuz yaklaşımı, gurur kaynağımız olan Türk polisine mal etmeyecek kadar da vatansever insanlarız! Milletin, Türk polisine olan güven ve sevgisini zedelemeye kimsenin gücü yetmez. Ancak bu tarz davranışlar içerisinde olanların, ne gibi olumsuzluklara neden olduğunu da üzülerek görüyoruz. Şampiyonluk yolundaki Samsunsporumuz, Ankara maçlarını atlattı. Ancak o şehirde oynanacak diğer takımların maçları için, bir an önce önlem alınmalıdır. Yaşanan tüm olumsuz olayların başrolünde olan müsabaka güvenlik amirine karşı İçişleri Bakanlığımız bir yaptırımda bulunmasını istiyoruz. Olayların ardından, aslen Samsunlu olduğunu öğrendiğimiz müsabaka güvenlik amiri A. E.’nin tavrı ve davranışı, genel düzeni bozacak nitelikte olmuştur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, Samsun ve Ankara Valilerimizden ve il emniyet müdürlerimizden, bu konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılmasını istiyoruz. Kimse, bir amirin sebep olduğu bu gerginlikleri, tüm polislerimize mal edemez! Buna asla müsaade etmeyiz. Polisimiz, bizim canımız!” (İHA)

