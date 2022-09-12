Bakan Varank'tan bir garip kıyaslama: AKP'den önce kurutma makinesi mi vardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında AK Parti öncesi ve AK Parti iktidarı yıllarını kıyasladı. Varank, kıyaslamasında 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu belirterek, satılan buzdolabı, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını da karşılaştırdı.

Varank'ın paylaşımına göre Türkiye nüfusu 65 milyondan 84 milyona çıktı. Satılan buzdolabı sayısı 1.08 milyondan 2.24 milyona, satılan çamaşır makinesi 823 binden 2.14 milyona, bulaşık makinesi sayısı 281 binden 1.64 milyona, fırın sayısı 339 binden 1.07 milyona çıktı.



Varank'ın paylaşımında en dikkat çekici veri ise çamaşır kurutmalıkları için olandı. Varank paylaşımda 2002'de 0 olan kurutma makinesinin ise 2021'de 249 bine çıktığını belirtti.

KURUTMA MAKİNELERİ TÜRKİYE PİYASASINA 2005'TE GİRDİ

Ancak kurutma makinelerinin Türkiye piyasasına girişi ise 2005'ten sonrasına denk geliyor. 2005'te Koç Gurubu'na ait Arçelik, 6.6 milyon Euro yatırım ile Çayırova tesislerinde Türkiye'nin ilk yerli malı çamaşır kurutma makinesini üretti.