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Bakan Varank eleştirilere böyle cevap verdi: Tabii ki yolları yemeyeceksiniz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP'nin duble yol inşa etmekle övünmesine yapılan "Biz yolları mı yiyeceğiz?" eleştirilerine cevap verdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:01
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Bakan Varank: Tabii ki yolları yemeyeceksiniz

Bakan Varank eleştirilere böyle cevap verdi: Tabii ki yolları yemeyeceksiniz
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AKP’nin sıklıkla seçim propagandası haline getirdiği “Duble yol yaptık” söylemleri, ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de daha sık eleştiriliyor. Bu yolların ihaleleriyse yine kendilerine yakın şirketlere verildiği için muhalefetin tepkisiyle karşılanıyor.

Bakan Varank, IBIA-Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışındaki konuşmada bu eleştirilere yanıt verdi: “Duble yollar yaptık. Köprüler yaptık. Ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki ‘Biz yolları mı yiyeceğiz?’ Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak.”

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