Bakan Varank: Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "O devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı. Özel sektör bu işleri yapacak" açıklamasında bulundu.

"ARPALIKLARA ÇEVİRDİĞİ ZAMANLAR GERİDE KALDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Zannediyorlar ki Sümerbank'ta basma fabrikaları çalışsa Türkiye bir yere gelebilir. Şu an da o Sümerbank'ın basma fabrikalarından 500 tanesi Türkiye'de faaliyette. Özel sektörümüz bunları dünyaya ihracat yapıyor. Biz özel sektörün önünü açarak onlara gerekli altyapıları, teşvikleri veriyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde kalkındıracağız. Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı. Özel sektör bu işleri yapacak" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR VE TELEKOM ZARAR ETTİRİLDİ VE ADETA ARPALIĞA ÇEVRİLDİ

Bakan Varank, Sümerbank'ın 'arpalığa' döndürüldüğünü söylerken akıllara ÇAYKUR ve Telekom'un özelleştirilmesi ardından yaşadığı kayıplar geldi. ÇAYKUR'un 2002 ile 2020 yılları arasında borcu yüzde bin 217 arttı. Kurumun sermayesi yüzde bin 542 artarken, çalışan personel sayısı yüzde 32,6 azaldı bunlara rağmen bilanço zararı ve bankalara olan borcu arttı.

AKP’nin ilk özelleştirmelerinden Türk Telekom AŞ’nin yüzde 55’lik kısmı, 2005 yılında 6.55 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesi ile Suudilerin ortağı olduğu Oger Telecom şirketinin Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ’ye (OTAŞ) devredildi. OTAŞ, 2007’de 4.3 milyar dolar kredi kullanarak Hazine’ye borcunu kapattı ve hisselerin sahibi oldu.

HARİRİ AİLESİ BORÇLARINI ÖDEMEDİ

Ancak daha sonra Hariri ailesi bankalara olan borçlarını ödemedi. 2013’te Türk bankalarından toplam 4.75 milyar dolar kredi kullanıldı. Böylece, Hariri ailesi TT hisselerini yine Türk bankalarının verdiği borçla finanse ederek satın aldı. OTAŞ, bu kredilerin ödemesini yapamadı. 2018’de kredi kullandıran bankalar borca karşılık OTAŞ’a ait olan TT hisselerini devraldı.