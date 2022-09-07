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Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti! Sanıklar arasında Mehmet Ağar da bulunuyordu

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin Ankara'da süren davada kritik bir gelişme yaşandı. HSK, 12 Ağustos tarihindeki yetki kararnamesiyle mahkemenin tüm üyelerini değiştirdi. Yeni heyet, 20 Eylül'deki karar çıkması beklenen duruşmaya çıkacak.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 23:39
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Sanıklar arasında Mehmet Ağar da bulunuyordu! Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti! Sanıklar arasında Mehmet Ağar da bulunuyordu
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1990'lı yıllarda Türkiye'nin batısında işlenen 18 faili meçhul cinayete ilişkin arasında Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 20 Eylül'de görülecek duruşmada taraflar, esasa ilişkin beyanlarda bulunacak. Duruşma sonunda mahkemeden bir karar çıkması veya davayı ertelenmesi bekleniyor.

Mahkeme heyeti, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire, 12 Ağustos'ta yayımladığı müstemir yetki kararnamesiyle değiştirildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy yaş haddinden emekli olduğu için yerine zorunlu olarak Sevil Çalışkan Koçkuzu getirildi. Ancak HSK'nın mahkemenin diğer üyelerini başka yerlere göndererek, yerlerine hâkimler Ahmet Yumuşak Hatice Pişiren ve Bilge Alkan'ı ataması dikkat çekti.

KUTLU ADALI DOSYASINI İSTENECEK Mİ?

Geçen duruşmada müşteki avukatları, Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetini Korkut Eken'in organize ettiğini, Uzi marka silah verdiğini söyleyen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesiyle yeniden açılan dosyanın istenmesini talep etmişti. Ancak eski heyet, bu talepleri reddetmişti. Kutlu Adalı cinayeti dosyasının yeniden talep edilmesi bekleniyor.

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