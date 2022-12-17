﻿Şanlıurfalıya nasıl hesap vereceksin

39 yıllık gazetecilik hayatım boyunca, doğduğum büyüdüğüm Şanlıurfa hakkında çok güzel yazılar yazdım. Dünyanın en eski kentinin, ekonomisinin, eğitiminin ve kalkınmasının hak ettiği yerde olmadığını dile getirdim. Bakanlarla katıldığım seçim gezilerinde, bakanların komşu şehirlere verdikleri yatırım sözlerini, Şanlıurfa için de vermelerini tatlı bir dille dile getirdim. Rahmetli Millî Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, memleketi Gaziantep'te hemşerilerine seçim öncesi yatırım üstüne yatırım sözü verdi. Büyüğüm hemşerim Bekir Çoşkun'la karşısına dikildik. Yatırımları Şanlıurfa için rica ettik. Daha ileri giderek, Şanlıurfa'ya haber yolladığımızı, Şanlıurfalıların pankartlarla heyeti karşılayacağını söyledik. Sayın bakan Şanlıurfa da yatırımları sıraladı. Seçim sonrası söylenenlerin ancak yüzde biri gerçekleşti. Neden diye soracak olursanız, çünkü söylenenleri takip edecek, vekiller yoktu. İş takipçi vekiller vardı. Valiyi alın, müdürü değiştirin, ihaleyi verin. Bu durum hep içimde dert oldu. İki yıl önce AKP'li bir bakanla Antalya'da bir konferansta bir araya geldik. Kendisi Doğu ve Güneydoğu'dan sorumlu bir bakan. Bu ilerin milletvekillerinin belirlendiği mülakatların başkanı. Şanlıurfa Milletvekillerini nasıl belirliyorsunuz, sorusunu sordum. Verdiği cevapta 'Şanlıurfa bizim kalemiz. Bu nedenle çok rahatız. Hiçbir talepleri olmaz. Projeleri de yoktur. Bazıları bir şeyler anlatırlar. Onları da il yönetimi istemez. İçki içiyor gibi sudan bahanelerle sıralamaya giremezler. Ama kimi getirirsek getirelim kazanacağımızı biliriz. Trabzon için bu kadar rahat olamayız. Aday seçiminde çok dikkatli olmak zorundayız. Yanlış bir aday seçimi yaparsak kaybederiz. Şanlıurfa da olmaz." açıklamasında bulundu.

Bu yazıyı Ekrem İmamoğlu konuşması üzerine yazdım. Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Urfa'ya dair şunları söyledi; "Urfa bizim şehrimiz değil mi? En kalabalık şehirlerimizden birisi. 2,5 milyon nüfusa sahip. Urfa aynı zaman da Türkiye'nin en genç şehri. Urfa'da yaş ortalaması 19. En fazla işsizlik nerede Urfa'da. En fazla kaçak çocuk işçi nerede çalıştırılıyor Urfa'da. En fazla eğitimsiz ve aynı zamanda işe gidemeyen yani ne eğitim de ne işte olmayan genç sayı en çok nerede Urfa'da. Türkiye'nin en düşük kişi başı millî hasılası nerede Urfa'da. İbrahim Tatlıses 50-60 sene önce 'Urfa'da Oxford mu vardı da gitmedik' demişti. Ama halen Urfa'da Oxford yok. Halen Urfa'da işsizlik var. Halen okula gidemeyen çocuklar, gençler var. Umutsuz çocuklar var. Ama her şey yolundaymış gibi kalkmış orada şarkı türkü söylüyorsunuz. Türkiye'de kişi başı millî gelir dibe vurdu, 8 bin dolarlarda. Orada yani Urfa'da 4 bin dolarlarda bile değil. Urfalıya nasıl hesap vereceksin onu düşün." dediğinde herhalde şehrin yöneticilerini seçerken daha dikkatli olmalarını, seçtiklerinin sorunlarına cevap verecek olan insanlardan olmasını hatırlattı.

20 YILIN BAŞARISI 457 BİN İŞSİZ ÖĞRETMEN

2022 KPSS Lisans A Grubu sayısal bilgileri yayımlandı. Diğer alanlar bir yana, 2022 yılında sınava başvuran öğretmen sayısı rekora koşmakta. ÖSYM'nin yayımladığı 2018-22 arasını kapsayan beş yıllık sayısal bilgiler incelendiğinde, 2022 yılı gerek KPSS Eğitim Bilimleri gerekse ÖAB' te ye başvuran ve girenlerin sayısı son beş yılın en yüksek sayısına ulaşmakta. Bu artışa karşılık ataması yapılacak öğretmen sayısının 2022 yılı için Milli Eğitim Bakanı tarafından 20 bin olacağı açıklandı. Bu durumda, 2022 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına başvuran 476 bin 974 öğretmenden sadece yüzde 4,19'u atanma şansı bulacak. Böylece başvuranların yüzde 95,81'i atanma umudunu başka yıllara ertelemiş olacak. Mevcut öğretmen sayısının yüzde 65'inin kendi dönemlerinde atandığını büyük bir övünç kaynağı olarak açıklayan Siyasi İktidar, 2002'de 70 bin olan işsiz öğretmen sayısını yüzde 600 artırarak 457 bine çıkarmanın hesabını topluma vermelidir. Bu sayılar sınava başvuranların sayıları. Bunların yanında umudunu kaybederek sınavlara başvurmaktan vaz geçenlerin sayısının ne kadar olduğunu ise ne Siyasi iktidar ne de ilgili kurumlar bilmemekte. İktidara gelişinin 20.yılını kutlamakta olan AKP'nin karnesinde bulunan kırık notları arasında ilk sırayı genelde işsizlik, özellikle de öğretmen işsizliği almakta

Değerlendirme ve sonuç, 2018-22 arasında beş yılda 143 bin öğretmen ataması yapılmasına rağmen kamu okullarında öğretmen ihtiyacı devam etmekte. Bir yandan da öğretmenlik programları her yıl 90 bine yakın mezun vermekte. İşsiz öğretmen sayılarına her yıl yenileri eklenmekte. Sorun giderek çözüm bulmakta zorlanılacak bir noktaya doğru gitmekte. Öğretmen yetiştirme sisteminde radikal bir reform yapılması kaçınılmaz görünmekte. 457 bin onuru zedelenmiş ve gelecek hayalleri karartılmış öğretmen ve onların milyonları bulan beklentileri hüsranla biten çevresi bu tablonun değişeceğine dair umutlarını kaybetmiş durumda. Moral ve motivasyonu yitik bu insanlar için önce ihtiyaç duyulan kadar atama yapılmalı, ataması yapılmayanlara yine meslekleri ile ilgili farklı seçenekler ve yeni projeler geliştirmelidir.