Şansal Büyüka 'Cinayete teşebbüstür bu' diyerek açıkladı. Rize'de Fenerbahçe maçındaki büyük skandalları ortaya çıkardı

- Fenerbahçe belki de şampiyonluk yarışının en kritik, en zor virajlarından birini kayıp vermeden geçti, ne dersiniz ?

ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olursa bilin ki, Rizespor galibiyetinin bu şampiyonlukta inkar edilmemez katkısı olur… Fenerbahçe, Rizespor ile bir maç oynadı, bu bir maçta üç galibiyet birden aldı…

- O nasıl oluyor ?

ŞANSAL BÜYÜKA: Anlatayım… Bir; Son yılların en berbat zeminini ve olağanüstü kötü hava koşullarını yendi… Bu sahada ve bu havada maç oynatmak cinayete tam teşebbüstür… Fenerbahçe bu cinayete teşebbüsten yara almadan çıktı… İki; Karşısında, biri mutlak kaleci hatasından gol yemesine rağmen olağanüstü mücadele eden, maçı hiç bırakmayan ve saygı duyulacak bir direniş gösteren Rizespor vardı… Böyle bir takım karşısında kazandı… Üç; hakem Arda Kardeşler’i de yendi…

- Rizespor'u yenmesini anladık da, Arda Kardeşleri nasıl yendi?

ŞANSAL BÜYÜKA: Alınterinin ve emeğin hakkını teslim edeceksin… Bu insani ve vicdani bir borçtur… Hele hakemsen… İki hafta önce Fenerbahçe - Alanya maçının hakemi Çağdaş Altay, Tadiç'e kırmızı kartı gösterememiş, Cengiz Ünder’i ikinci sarıdan atamamıştı… Bunu nasıl konuştuysak, Rize maçındaki majör hataları da konuşmalıyız… Rize - Fenerbahçe maçının henüz 12. dakikasında Muammer'in, Szymanski’nin ayağına sert, yaralayıcı bir basması var… Top iki futbolcunun enaz 3-4 metre uzağında… Yani bu basmanın pozisyonla hiç ilgisi yok… Arda Kardeşler bu pozisyonda faul bile vermedi korneri gösterdi, bir süre sonra belli ki uyarı geldi, kornerden döndü, faul verip Muammer'e sarı kart gösterdi… Oysa kartın rengi banko kırmızı olmalıydı…

Rizesporlu Shelvay (6 numara) daha oyunun başında İsmail'in ayağına resmen bastı, sarı olmalıydı, Arda Kardeşler vermedi… Aynı Shelvay gene ilk yarıda umut vaadeden atakta arkadan geldi, kontrolsuz bir hareketle Szymanski'yi biçti… Topa dokunmuş olsa bile hareketin şiddeti ve umut vadeden atak olması nedeniyle sarı kart çıkmalıydı… Arda Kardeşler bu iki pozisyona da gözlerini kapadı… Bu iki pozisyona nedeniyle “Fenerbahçe hakem Arda Kardeşler’i de yendi" diyorum… Bu maçın yabancı gözlemcisi Arda Kardeşler'e kaç puan verdi, meraktayım…

- Rize yenilmesine rağmen hocası İlhan Palut'a övgü dolu yorumlar yapıldı…

ŞANSAL BÜYÜKA: İlhan Hoca bu taktirleri hekediyor… Çalıştığı her yerde dirençli bir takım yaratıyor… Kazanıyor, kaybediyor ama sahaya aslanlar gibi mücadele eden bir takım sürüyor… Olaylara yaklaşımı sakin, yangına körükle gitmiyor, maç öne ve maç sonu açıklamaları alışılmışın dışında… İlhan Hoca birgün dört büyüklerden birinde görev alsın isterim… Bu şansı hakkediyor… Hele ortada “hocayım" diye dolaşanları gördükten sonra…