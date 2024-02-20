Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın yediği gizli yemeğin perde arkasını Şansal Büyüka açıkladı

- Beşiktaş’ı nasıl buldunuz?

ŞANSAL BÜYÜKA: Kazanmasına rağmen beğenmedim… Hiç keyif vermiyor… Hele ilk yarı… Konya kalesine bile gidemedi… Aslında gözüm gene yenilerdeydi… Muçi için ilk maçından sonra “Ba- yıl- dım… Beşiktaş için mucize adam olabilir" demiştim… Konya maçından sonra “Acaba acele mi ettim" diye düşündüm… İyi oyuncu. Bu belli ama ilk maçının gerisinde kaldı… Belki deplasmanda açık alanda oynayınca daha etkili işler yapıyor olabilir… Al Musrati için öyle şeyler okudum, öyle şeyler duydum ki, açıkcası beklentilerim zirve yaptı… Al Musrati henüz o beklentilerin biraz gerisinde gibi... Stoper Worrall niye kesildi, onu hiç anlamadım…

- Aboubakar aylar sonra yeniden Beşiktaş forması ile sahaya çıktı…

ŞANSAL BÜYÜKA: Çıktı ama bu çıkış seyircinin protestosu ve ıslıklarıyla oldu… Beşiktaş’ın Aboubakar'ı mutlaka kullanması gerektiğini hala düşünüyorum… Ancak tribünlerdeki seyirciler en azından sezon sonuna kadar bu konuda sabır göstermeliler… Beşiktaş'ın çıkarları için bu sabır çok gerekli…

- Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Rahmi Koç ve Ali Koç'un birlikte yemek yemeleri çok eleştirildi “Galatasaray şampiyon olmasın diye Koç grubunun Beşiktaş’a para verip ara transferleri yaptırdığı" iddia edildi...

ŞANSAL BÜYÜKA: Türk futbolunda gerçekten bir akıl tutulması var… Fanatizm mantığı, aklı, vicdanı aldı götürdü… Koç grubu 1988-89 yılından beri Beşiktaş’ın sponsoru… Tam 35 yıldır… Arada sadece küçük bir kesinti var… Taa, Süleyman Seba döneminden beri ne zaman “yetiş" dendiyse, Rahmi Koç Beşiktaş’ın imdadına yetişti… Beşiktaş tribünlerinde boşuna “Rahmi Baba" diye pankartlar asılı değil… Beşiktaş'ın ara transferlerinde elbette Koç grubunun sponsorluk anlamında desteği vardır… Ama anlamadığım şu: Beşiktaş'ın yeni aldığı oyuncular Galatasaray’a karşı oynayacak da, Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak mı? Allahaşkına güldürmeyin adamı...