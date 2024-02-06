Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Ali Koç'un büyük sırrını ortaya çıkardı. Dursun Özbek'in kararını açıkladı

- Fenerbahçe ile Galatasaray sahada şampiyonluk için yarışıyorlar, saha dışında başkanları aracılığıyla adeta savaşıyorlar… Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?

- Maalesef sahadaki yarış, saha dışındaki savaşın gölgesinde kaldı… Birinci olanı tebrik edeceğim, ikinci olana, şampiyon olmuş gibi saygı duyacağım… İşin bu tarafı kolay… Ama “Ebedi dostluk, ezeli rekabet" şimdilerde yerini kanlı-bıçaklı bir ayrışmaya, kutuplaşmaya, hatta düşmanlaşmaya bırakmak üzere… İki başkan toplumsal bir kavgaya ellerinde benzin bidonlarıyla gidiyor, üstelik ortada çıkmak üzere olan yangını söndürecek itfaiye ekibi yok… Sorumlu kim varsa kulağının üstüne yatmış, gözlerini kapamış “Üç Maymun"u oynuyor…

- F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmalara ne diyorsunuz ?

- Aslında Ali Başkan’a hak verdiğim çok yer var… 3 Temmuz operasyonu için niye Fenerbahçe seçildi? Neden maddi - manevi ağır bedeller ödemek zorunda kaldı? Devlet suçluyu iğne dilinden bulup çıkartırken, tam 9 yıl önce Rize - Trabzon yolunda 120 kilometre hızla giderken kurşunlanan Fenerbahçe otobüsünün failleri niçin bulunamadı? Bu konuda yetkililer neden tek kelime açıklama yapmıyo? Riyad’ta süper kupa maçına çıkmama kararı Fenerbahçe - Galatasaray- Gençlik ve Spor Bakanı - TFF ortak kararı ile alınırken, iptal sonrası neden sadece Fenerbahçe ve Ali Koç suçlanıyor? Sayın Bakan'ın, TFF'nin, Galatasaray'ın “kararı ortak aldık" diye sesi neden çıkmıyor? Buralarda Ali Koç'a sonuna kadar hak veriyorum…

- Ya hak vermediğiniz yerler?

- Üç saat Divan kurulu toplantısı yapıyorsunuz, iki saati Galatasaray ile geçiyor… Ne gerek var? Hadi rakibi 10-15 dakika konuş… Bu kadar konuşmaya ne gerek var? Hadi hakem kararları, onlar- bunlar, o da tamam… Ama Başkan Ali Koç konuşurken Galatasaray için “utanmaları yok - riyakar" ifadelerini kullanınca, bunu iki kez tekrarlayınca içimden “eyvah" dedim… Açıkcası bu ifadeleri Ali Başkan'a yakıştıramadım, rahatsız oldum , “keşke bunları söylemeseydi" dedim… Çünkü bu ifadeler camiadaki fanatikleri konsolide etme dışında en ufak bir yarar sağlamıyor… Üstelik, rakibin bu ifadelerin altında kalmayacağını bildiğiniz halde…

- Tam da onu soracaktım … Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in suçlamaları da çok ağır oldu …

- Dursun Başkan'ın verdiği cevaptaki açıklamalarını da asla kabul etmiyorum… "Patolojik" ne demek, rakip Başkan, Allah korusun kanser mi, böyle benzetme mi olur? Dursun Başkan’ın diğer ifadeleri de kabul edilebilir değil… Dursun Özbek gibi çelebi bir adam, önemli bir Başkan bile suçlamaları yaparken seviyeye özen göstermiyor, bu kadar düşürüyorsa, futbol dünyasına barış, dostluk nasıl gelir, rekabet nasıl sadece sahada kalabilir? Maalesef şu anda yaklaşmakta olan bir savaşın ayak seslerini dinliyoruz …

- Peki bu işin sonu ne olacak ?

- Dilerim yanılırım ama pek de iyi olacağını düşünmüyorum… Futbol dünyası artık “akıl tutulmasını" geçti, çıldırmış durumda… İyi giden tek şey yok… Sürekli suçlama, saldırı, hakaret… Sosyal medyada inanılmaz bir linç kültürü… Futbolu; futbolu bilmeyen adamlar yönetirse(!), futbolu yönetecek insanları siyaset belirlerse, 20 kulüp başkanı ortak bir irade ortaya koyup bir başkan adı veremezse, önüne konan her başkan adayına kayıtsız - şartsız “evet" derse, adaletin gücü değil, güçlünün adaleti işlerse, her başkan birbirine hakaret ederse, güven duygusu sıfıra inerse, hakemler iflas ederse, adil bir yarışın "ruhuna fatiha" denirse olacağı budur… Buraya yazın; Bunlar daha iyi günlerimiz…

- Bu kargaşa arasında Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığını bırakacağını açıklaması karambole gitti gibi…

- Ali Koç, Fenerbahçe için son derece önemli bir başkan… Bu bakımdan bırakacağını açıklaması asla karambole gitmez… Ali Başkan isterse beş sene daha şampiyon olmasın, buna rağmen devam etmeli… Çünkü Fenerbahçe camiasının ikinci bir Ali Koç bulma şansı yok… Bugün cebinden 200 milyon eurodan fazla para verdiği söyleniyor… Sponsorların tamamına yakını Koç şirketlerine ait… Türkiye'de bunu yapabilecek tek kişi, tek kurum var mı ? Hayır yok… Unutulmasın, Fenerbahçe'nin futbol takımı dışında yaşattığı ve iddialı bir şekilde yarıştırdığı kadın - erkek basketbol takımları , voleybol takımları var… Bugün avrupa, dünya, olimpiyat şampiyona olan boksör, güreşçi, atlet, okçu kim varsa belki de tamamına yakını Fenerbahçe’nin sporcusu… Böyle bir spor kulübünü yaşatmak, ayakta tutmak, bu kadar iddialı konumunu korumak her Babayiğit’in harcı değil …Elbette Ali Koç'un da büyük yanlışları var… Buna rağmen Fenerbahçeli Başkanına sahip çıkmalı, korumalı ve koltukta kalmasını sağlamalı…

- Sanki Dursun Özbek Başkan da bir veda mesajı verdi gibi …

- Bu doğru… Dursun Başkan'ın söylediklerinden seçimde bırakıyor anlamını çıkartabiliriz… Ancak bu ifadeler Ali Koç’un ifadeleri kadar net değil… Allah şifa versin, Dursun Başkan'ın sağlık sorunları olduğu, ailesinin daha fazla devam etmesini istemediği söyleniyor… Dursun Başkan kısa sürede önemli işler yaptı… Bu işler sadece futbol takımının şampiyonlukları ile sınırlı değil… Galatasaray yatırım anlamında büyük işler yapıyor …Dursun Başkan'ın devlet kademelerinde ilişkisi ve etkisi çok iyi… Çok zorunlu bir durum yoksa , Galatasaray camiası Dursun Özbek ‘in başkanlığa devamı konusunda kesin bir destek ve irade ortaya koymalı ...