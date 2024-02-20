Fenerbahçe'de şok eden sakatlık açıklandı. Çeyrek final maçında yok

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı’nın lideri Emma Meesseman, Beşiktaş BOA ile oynadıkları maçın son periyodunda sakatlık geçirdi.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA karşılaşmasının son periyodunda bir sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştır. Oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ hasarı olduğu belirlenmiş, tedavisine hemen başlanmıştır. Emma Meesseman’a acil şifalar diliyor, en yakın zamanda takımımıza dönmesini umuyoruz”

KRİTİK MAÇ YARIN

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague’de çeyrek finalin ilk ayağında yarın İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan mücadele, saat 19.00’da başlayacak.

Bu maçın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya’nın Salamanca kentinde yapılacak.