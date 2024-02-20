Kocaelispor yeni hocasını açıkladı

Kötü gidişat sonrası Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor takımın başına Mustafa Gürsel’i getirdi.
Yeşil-siyahlılar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2010 yılında futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yardımcı antrenörlüğe başlayan Gürsel Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyespor, FC Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa’da çalıştı.
2021 yılında Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor’un başına geçen Gürsel ardından Ümraniyespor’u çalıştırdı.
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