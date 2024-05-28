Şansal Büyüka Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Duayen gazeteci Şansal Büyüka Ali Koç'un getirmek istediği dünca ünlü santrafora da değindi.

İşte Şansal Büyüka'nın gündem yaratan sözleri:

Aziz Yıldırım Mourinho dedi bir taşları yerinden oynattı. Bir radikal dalgalanma yaptı delege üstünde.

Fenerbahçe gitti on adamla (bir oyuncusu çok haksız biçimde atıldı) Galatasaray'ı yendi. Ali Koç öne geçti baktığında.

"ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'IN ÖNÜNDE"

Galatasaray'ın şimdi şampiyonluk kutlamalarının ölçüsü de derecesi yansıması Fenerbahçe delegasyonun nasıl etkiler bilemiyorum…

Sağda solda yaptığım küçük gözlemler halen Ali Koç'un kongrede bir avantajlı olduğunu gösterir gibi duruyor. Bu konuda kesin ifade kullanmak istemiyorum ama sanki günümüz itibariyle Ali Koç önde.

"KARTAL'IN KALMASINDA SAKINCA YOK"

Aziz Yıldırım’da bir ismi var kesin heyecan yarattı. Ali Koç Milan’ın hocası Pioli olduğunu duyuyorum. Eğer Pioli ya da benzerleri gelecekse bana göre İsmail Kartal'ın kalmasında bir sakınca yok.

Ali Koç başkan olacaksa ki bu son konuşmasının bir yerinde var “Öyle bir takım kuracağız ki hiçbir tartışmaya karşı güce izin vermeden şampiyon olacağız” dedi.

ALİ KOÇ NE DEMEK İSTEDİ?

Bu ne anlama geliyor “Sadece rakipleri değil bizi sevmeyenleri” devlet mi sevmiyor, siyaset mi sevmiyor, TFF, MHK dolayısıyla hakemler mi sevmiyor? Onları da yeneceğiz anlamına gelen bir ifade olduğunu düşünüyorum. Öyle bir takım kuracağız ki hiçbir engeli tanımayacak diye.

"OLAĞANÜSTÜ BİR İSİM DUYDUM"

Fenerbahçe’de ben bir santrafor ismi duydum şaşırdım açıkçası. Alırlar mı alamazlar mı, gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Ama olağanüstü bir isim duydum.

Aslında baktığında Fenerbahçe'de iyi bir kadro vardı. Atletik bir santrafor almış olsaydı devre arası bugün Galatasaray'ın attığı şeref turunu, şampiyonluk turunu Fenerbahçe atabilirdi.

Duyduğum isim dünyanın tartışılmaz bir ismi, ama olur olmaz onu bilmiyorum şimdi.