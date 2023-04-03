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Şansal Büyüka: Güneş Jesus'u tuş etti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin faturası Jesus'a kesildi. Şansal Büyüka Jesus'u sert ifadelerle eleştirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:19
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Şansal Büyüka: Güneş Jesus'u tuş etti

Şansal Büyüka: Güneş Jesus'u tuş etti
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı bir yorum da duayen spor yazarı Şansal Büyüka'dan geldi.

Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Elbette golcülerin farkı... Valencia biri penaltı iki mutlak fırsatı kaçırdı, Cenk Tosun, takımı bir eksik oynarken iki pozisyon buldu, ikisini de gol yaptı.

Elbette hoca farkı... Şenol Hoca hatasını anladı, ikinci yarıya Redmond’lu başladı. Bir anda oyun, Beşiktaş ve sonuç değişti. Dünya markası Jesus, ağırlıktan ayağı-bacağı kalkmayan ve adeta “malulen emekli” olan Joao Pedro ile başladı ve devam etti. Pedro‘yu bir yerli hoca oynatsa ve bu kadar oyunda tutsa bugün “diplomanı yırt” diye yorumlar yapılırdı.

Valencia 26 değil, isterse 36 gol atsın, yüksek kalite bir santrfor değil... Arda’nın süper pasında Mert’in kapadığı köşeye vurmasa, takım önde oynarken ve Beşiktaş bir eksik kalmışken, ikinci penaltıyı kaçırmasa, oyun orada kopardı. Atamadı, yapamadı. Ama futbol affetmiyor. Faturayı hemen kesiyor.

Sonuç: Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus‘u tuş etti. 
“Jesus sezon sonu gidecek mi?” diye tartışılıp duruyor. Bırakın gitsin, hayır gelmez. Beşiktaş karşısında 1-0 öndeyken ve rakip bir eksik oynarken, dört gol birden yiyorsan, bu futbolun doğal bir sonucu değil, Jesus’un ve futbolcuların ayıbıdır.

Fenerbahçeli bazı dostlara son tavsiyem şu olsun: Bırakın artık TFF, MHK, hakemler, rakipler, medya diye sanal düşmanlar yaratmayı... Dönün kendinize bakın. Bu takımın neresinde kalite var? Bu takımda hangi futbol aklı var? Kendi yanlış ve eksiklerinizin faturasını başkalarına kesmeye devam ettikçe şampiyonluk için daha çok beklersiniz."

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