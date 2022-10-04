‘Sansür yasası’ görüşmelerinde İlk iki madde kabul edildi

Teklifin ilk iki maddesi AKP ve MHP’lilerin oyları ile kabul edilirken, muhalefetin tüm önergeleri reddedildi.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.

AKP ve MHP’nin cuma gecesine kadar yasalaştırmak istediği teklife muhalefet partileri önergeler vererek ve konuşmalar yaparak karşı çıkıyor.

Meclis’te teklifin geneli üzerinde yapılan konuşmalarda AKP ve MHP’liler teklifin neden gerekli olduğuna dair açıklamalar yaptı.

Teklifin mimarlarından MHP’li Feti Yıldız Genel Kurul’da yaptığı açıklamada yasayı savunurken “Emperyalizmin inşa ettiği sosyal medya ahlakını savunanları gördük. Ülkemize karşı yürütülen algı operasyonlarının, milletimize karşı kurgulanan kumpasların iş birlikçilerini gördük. Dünyanın her yerinde maliyeti düşük darbeler peşinde koşan derin Amerika’nın istasyon şeflerini gördük. Küresel güçlerden siyasetimize müdahale talep edenleri gördük. Uluslararası kuruluşların hiçbir soruna çare üretemediğini gördük. Naylon gazetelerle her ay yüz binlerce lirayı hortumlarken emek, özgürlük sloganı atanları gördük. İktidara karşı yayın yapmak şartıyla yurt dışından fonlanan medya kuruluşlarını gördük. Grup toplantısında İbrahim Temo gibi slogan atanları gördük. Kapitalizmin satın aldığı solun, dünyada artık ciddiye alınmadığını gördük” dedi.

Yıldız konuşmasında Genel Kurul’da bazı değişiklikler yapılabileceğini belirtse de bu konuya dair ayrıntı vermedi.

Muhalefet adına konuşma yapan isimler ise yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. CHP adına konuşan isimlerden İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazetecilik yaptığı dönemde kendi yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Özkan konuşmasında, Mersin’de polisevine yönelik saldırı sonrası yaşananları hatırlattı:

“Mersin’de polisevimize saldırı gerçekleşti, hain, alçakça bir saldırı ve o saldırıda bir polisimiz şehit düştü. Bir terörist öldürüldü. Ne oldu terörist öldürülünce? Terörist Cumhuriyet Halk Partili oldu. Kim söylüyor? Taksici söylemiş, taksici öyle beyan etmiş. Kim söylüyor bunu? İçişleri Bakanı söylüyor. Peki arkadaşlar, haberi yapan, doğrulamaya çalışan kim? Dezenformasyonun kaynağı kim? Bu yasa çıktığında dezenformasyon yaptığı için İçişleri Bakanına, İçişleri Bakanını yanıltan, o terörist konusunda yanlış bilgi veren memurlara, kamu görevlilerine ne yapacağız? Var mı yasada hükmü, var mı? Peki, böyle adalet olur mu, böyle düzen olur mu?”

İYİ Parti adına konuşan grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Dervişoğlu ise şunları kaydetti:

“Nedir bu yasadan muradınız? Dezenformasyonun engellenmesi. Öyle mi? Kusura bakmayın ama dezenformasyon AK PARTİ’nin engellemek istediği değil, tekelleştirmek istediği bir sahadır. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının varlık sebebi ve varlığını idame ettirmesinin yegâne yolu ve yöntemi budur. Eski yol arkadaşlarınızdan öğrendiklerinizi ne güzel de uyguluyorsunuz. “Yeliz” nicknameli milletvekilinizden ve trol ordusu kuran bakanınızdan başlayıp adı “İletişim”, görevi propaganda olan Başkanlığınıza kadar bu işi şu aşamaya getiren aslında sizlersiniz. Son kırk yıllık siyasi ve son yirmi yıllık iktidar mücadelenizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesine ve kazanımlarına karşı dezenformasyon yaparak icra ettiniz. Partinizde en az 4 farklı sosyal medya trol ordusu var. Başta İçişleri Bakanınız olmak üzere, Goebbels Fahrettin Bey’e, belediye başkanlarının fonladığı trol çiftliklerine kadar kurulmuş çok sayıda dezenformasyon grubu var içinizde. Siz, siyasal gücünüz nispetinde cüret eden, cüreti nispetinde de cumhuriyetin kazanımlarına hasımlık eden bir iktidar olarak Türk siyasi tarihine geçeceksiniz. Geçmişten bugüne yürüttüğünüz dezenformasyon ister konvansiyonel basın yollarıyla olsun ister sosyal medya trolleriyle ister açıktan olsun ister zımni yollarla ister pervasızca olsun ister korkakça, daima Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ilkelerini hedef almıştır. Devletin kuruluş tapusu olan Lozan’dan, devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar hedef aldığınız her temel değer ve ilkeyle kayıp nesiller yetiştirdiniz; bu ideolojik duruşun tarafı ve temsilcisi olduğunuz için de iftihar edin, kendinizle istediğiniz kadar övünün ama Türk milleti sizi asla ve kata affetmeyecektir.”

AKP adına konuşan Ahmet Özdemir ise tartışmalı ‘yalan habere hapis cezası’ içerikli 29’uncu maddeyi değerlendirdi. Maddeyi ve gerekçelerini açıklayan Özdemir, “Bir basın mensubu, Türkiye’de haber yapmış bir basın mensubu niye halk arasında bilerek ve isteyerek yalan bir haberi yaysın, niye itibarı zarar görsün? Bir defa bunu yapar, ikinci defa bunu yapar, üçüncü defa bunu yaptığında yalan haberciliği tescilli bir basın mensubuna dönüştüğünde artık insanlar onu okumaz ki artık insanlar onu takip etmez ki. Dolayısıyla basın mensubunun bu suça muhatap olması bir kere teknik olarak mümkün değil. Ama bakın, biz bu suçu çok katı kurallara bağladık. Yani muhalefetin söylediği gibi bu suç her şekilde kolayca işlenecek bir suç değil, çok katı kuralları var” iddiasında bulundu.

Tartışmaların ardından teklifin maddelerine dair muhalefet partilerinin verdiği ayrı ayrı önergeler, ‘aynı mahiyette’ değerlendirilerek birleştirilip ele alındı. Önergelerin birleştirilerek ele alınması ise görüşmelerin süresi biraz daha kısalmış oldu.

Muhalefetin verdiği tüm önergelerin reddedildiği görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi.

Birinci maddenin kabul edilmesi ile internet siteleri de internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar 5187 sayılı Basın Kanunu’nun kapsamına alındı. Aynı zamanda radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşların yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği kabul edildi. Böylece gazetecilerin yanı sıra kamu personellerine de basın kartı dağıtılması yasal zemine oturtulmuş olacak.

Teklifin ikinci maddesiyle internet haber siteleri de süreli yayın kapsamına alınmış olacak. Öte yandan basın kartı, basın kartı verilecek medya mensupları ve enformasyon görevlileri, basın kartı düzenleyecek olan İletişim Başkanlığı ve basın kartı başvurularını değerlendirecek olan komisyon yeniden tanımlanmış oldu.

Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul çalışmalarını sonlandırdı. Yasa teklifinin görüşmelerine perşembe günü devam edilmesi bekleniyor.