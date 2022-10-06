Faturasını yakarak anlattı! Fatih Portakal’dan ‘sansür yasası’na tepki

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen Basın Kanunu’nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin TBMM’de görüşülmesine başlandı. Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul çalışmalarını sonlandırdı. Yasa teklifinin görüşmelerine perşembe günü devam edilmesi bekleniyor.

Hapis cezaları da öngören yasaya bir tepki de gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, kendi YouTube kanalı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Bu ay elektrik faturam 2804 lira gelmiş. Ödedik bunu, ödemesem elektriğim kesilecek. Aynı sorun Avrupa’da da var. İtalya’da insanlar elektrik faturalarını yakmışlar.” diyen Portakal, canlı yayında faturasını yakarak Dezenformasyon Yasası’na şu sözlerle tepki gösterdi:

“Eğer bu sansür yasası hayata geçecek olursa ve yasalaşacak olursa ‘ey Fatih Portakal sen 5 ekimde bir yayın yapıyordun. O yayını yaparken sen elektrik faturanı yaktın protesto amacıyla. Aslında sen kamu düzenini bozuyorsun, insanları kötü yola teşvik ediyorsun, insanlar arasında panik yayıyorsun’ diyebilir bana. Ama şu anda diyemez protesto hakkımı kullanıyorum. Paramı da ödüyorum, ödememezlik yaparsam elektriğim kesilir. Ardına ben bu yayını size yapamam. İşte böyle bir ortamda bunlar bana yasa teklifi yasalaştığı anda diyebilirler. ‘Ey Fatih Portakal sen insanları kötü yola yönlendirdin o yüzden biz seni Munzur yayın ilan ettik, senin hakkında dava açıyoruz suç duyurusunda bulunuyoruz. 1 yıldan 3 yıl arası sen yargılanacaksın’. Belki de bana cezayı da verecekler. İşte böyle bir yasadan bahsediyoruz. En basit en somut şekliyle size anlatmaya çalışıyorum. Beklide bugün paylaştığım haberin birçoğunu sizlerle paylaşamayacağım. Onun için medyaya sahip çıkmak gerekiyor. Sahip çıkmadığınız taktirde daha da itaatkâr bir toplum yaratmaya çalışacaklar. O yüzden inadına hayır.”