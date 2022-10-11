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‘Sansür yasası’ Meclis’te görüşülmeye devam ederken... İletişim Başkanlığı'ndan 'Dezenformasyon Bülteni'

Cumhurbaşkalığı İletişim Başkanlığı'na bağlı 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' haftalık bülten çıkarmaya başladı. Bülten bazı gazetecilere WhatsApp üzerinden gönderiliyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 01:09
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İletişim Başkanlığı'ndan 'Dezenformasyon Bülteni'

‘Sansür yasası’ Meclis’te görüşülmeye devam ederken... İletişim Başkanlığı'ndan 'Dezenformasyon Bülteni'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak nitelendirilen “dezenformasyonla mücadele yasası” kanun teklifi TBMM’de görüşülürken haftalık “Dezenformasyon Bülteni” hazırlamaya başladı.

Haftalık bülteni, İletişim Başkanlığı bünyesindeki 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' hazırlıyor. Bülten mail ve WhatsApp grupları yoluyla belli gazeteciler ve kurumlara dağıtılıyor.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; bültenin ilk sayısında, 1-8 Ekim tarihleri arasında yayınlanan bazı haberler yer aldı. “Haftanın yalan haberleri” başlığı altında sıralanan haberlerin yanına, “Bu bir yalan haberdir, hakikati paylaş” grafiği yerleştirildi.

İlk sayıda, "Diyanet’in faiz geliri elde ettiği", "doğalgaz depolarında eksik olduğu", "Sahil Güvenlik’in göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan’a ittiği" ve "tarihi camiye PVC pencere takıldığı" haberleri yer aldı. Bültenin sonunda “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayını” logosu da yer aldı.

MERKEZİN YÖNETİCİSİ KARDAŞ: SİTEYE GEREK GÖRMEDİK

Merkezin başındaki İdris Kardaş, bültenin haftalık olarak çıkartılmasının planlandığını belirtti, amaçlarının, "halkın yalan haberin farkına varması" olduğunu söyledi. Kardaş, bültenin neden internet sitesinde yayımlanmadığı ve farklı biçimde dağıtıldığı sorusuna ise, “Sitede yayımlanmasına gerek görmedik. Mail ve Whatsapp grupları üzerinden dağıtıyoruz” yanıtını verdi.

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Wlpis
11.10.2022 02:08
Çok iyi oldu vatani devletini karalayan Tyler medya kapatılsın yayında men edilmeli gençler kötü yayınlardan tiktok gibi pislik proglar engellenmesi gençlik bitiyor sansür yasak değil koruyucudur bir  
 
LÜTFEN KARARLAR VERIRKEN ŞÜPE ÇEKİCİ TARAFLI VE YANLI TUTUM ALINMAMASI DİLEGİ İLE
11.10.2022 01:18
İLETIŞİM BAŞKANLIGI VE RÜTÜK TARAFLI TAVIR TARAF TUTUYOR ?  
 
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