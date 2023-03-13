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Afyonkarahisar’da tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:21
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Şarampole devrilen tırda 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tır şarampole devrildi: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tır şarampole devrilirken, 2 kişinin yaralandığı kazada tırın dorsesi parçalandı.

Kaza, Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde Kaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (52) idaresindeki tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.Ç. ve A.Ç.’yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sorası devrilen tırın dorsesi parçalanırken, aracın devrildiği yerden kaldırılması için yapılan çalışmada ise yoldaki trafik bir süreliğine durdu.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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