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  • Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek yolu açıklandı: Saray'da hesap üstüne hesaplar başladı

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek yolu açıklandı: Saray'da hesap üstüne hesaplar başladı

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda tartışmalar sürüyor. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Erdoğan'ın aday olabilmesi için tek bir yol olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:46
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Saray'da hesap üstüne hesaplar başladı: Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek yolu açıklandı

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek yolu açıklandı: Saray'da hesap üstüne hesaplar başladı
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Türkiye, Cumhur İttifakı tarafından sık sık Haziran 2023'te yapılacağı söylenen ama erken seçim ihtimalinin de göz ardı edilmediği bir seçim atmosferi içinde. Seçime en uzak ihtimalle 8 ay varken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olup olamayacağı sorusunun cevabı net değil.

Cumhuriyet’e konuşan Anayasa Hukuku Profesörü Korkut Kanadoğlu anayasanın bu konuda çok açık olduğunu, bir kişinin 3 kez cumhurbaşkanlığı görevini yürütemeyeceğini anlattı.

Kanadoğlu, Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı olabilmesi için görev süresi bitmeden Meclis'in erken seçim kararı alması gerektiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM KARARI ASIL SEÇİM TARİHİNDEN HEMEN ÖNCE ALINIRSA?
Prof. Dr. Kanadoğlu erken seçim kararının son ana bırakılmasının Anayasanın arkasından dolanmak olacağını, muhalefetin bu hamleye karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Kanadoğlu, "Siyaseten 'Anayasaya karşı hile yapılması meşru görülemez' denmeli." ifadelerini kullandı. Kanadoğlu, son anda yapılacak bir erken seçime karşı çıkmanın sandıktan kaçmak değil, sandığın meşru ortamda kurulmasını sağlayacak bir yorum olduğunu söyledi. 

"ANAYASADAKİ HÜKMÜ KEYFİ YORUMLAMAK..."
İktidar kanadı ise erken seçim ihtimalinin dışında sistem değişikliğini öne sürerek Erdoğan'ın görev süresinin 2018 itibarıyla başladığını, iki dönem kuralının da o tarihten sonra işlemeye başlayacağını savunuyor.

Anayasada bu görüşü destekleyecek bir değişiklik yapılmadığını hatırlatan Kanadoğlu ise "Aynı maddede cumhurbaşkanının aday olma niteliklerine, görev süresine, kaç kez seçileceğine dair bir değişiklik söz konusu değil. Anayasadaki açık hükmü değiştirecek şekilde yepyeni bir anayasa yapılmış gibi maddeyi okumamız doğru olmaz. Anayasadaki hükmü, keyfi yorumlamak anayasa hukukuyla bağdaşmamakta." dedi.

ANAYASA NE DİYOR?
Anayasa’ya göre bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Anayasa’nın 101. maddesinin ikinci fıkrasında, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.” ifadesi yer alıyor.

ADALET BAKANI BOZDAĞ "ERDOĞAN ADAY OLABİLİR" DİYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara ilişkin "2017 anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı'mız ilk defa 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor." demişti.
 

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öğretmen
18.10.2022 17:06
RTE birinci seçimde kazanacak  
 
Birlik olalım.
18.10.2022 17:04
Erken seçim olmasın 🗳️🗳️🗳️🔯🕎☮️☪️✝️  
 
Türkiye aklını başına al
18.10.2022 17:01
Erken seçim olmasın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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