Haberi Financial Times verdi: Erdoğan seçim öncesi “çılgınlığa” hazırlanıyor

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken Financial Times’tan Erdoğan ve Türkiye analizi geldi. Seçimler için “Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en zorlu yarışma” değerlendirmesinde bulunulurken, AKP iktidarının zafer için her şeyi yapabileceği denildi.



SOSYAL KONUT PROJESİ DAHA BİR BAŞLANGIÇ

Yenicaggazetesi.com.tr’nin Financial Times'tan aktardığı habere göre, gazete, Erdoğan’ın başlattığı sosyal konut projesine değinildi ve proje için “Kritik seçim öncesi büyük bir harcama kampanyasının açılış salvosu” denildi.



Yazının devamında Hazine’nin yılı yaklaşık 460 milyar TL’lik bir açıkla kapatacağı tahminine yer verildi ve “Bu büyük bir harcama çılgınlığına işaret ediyor.” ifadesi kullanıldı.



“HER ŞEYİ YAPABİLİRLER ÇÜNKÜ SON DERECE RİSKLİ SEÇİMLER”

King's College London'da finans profesörü olan Gülçin Özkan, “Geçmişte yaptıklarının ötesinde, ellerinden gelen her şeyi yapmalarını bekliyorum çünkü bunlar son derece riskli seçimler.” derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un daha önce gazeteye verdiği röportajda, sosyal konut projesinin seçimler nedeniyle yapılan bir proje olmadığı görüşüne yer verildi.



ERDOĞAN CÖMERT ADIMLAR ATACAK

Önümüzdeki aylarda Erdoğan'ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, kararsız eski seçmeninin desteğini geri kazanmak için adım atacağı ifadelerine yer verildi. Gazete söz konusu adımlar için “cömert” ifadesini kullandı.



“BU KADAR PARCAMAYA ENFLASYONUN ARTMAMASI MUCİZE”

Gazete, ekonomist Atilla Yeşilada’nın da görüşlerine yer verdi. Yeşilada’ya göre, Erdoğan’ın harcama çılgınlığı, popülaritesinde “geçici artışlar” sağlasa bile, günün sonunda enflasyonu ve ithalat talebini körükleyerek geri tepecek. Yeşilada, “Erdoğan'ın bu kadar para harcaması, enflasyonun yükselmemesi ve para biriminin sabit kalması bir mucize olur.” dedi.



Oğuz Ok / Yenicaggazetesi.com.tr

