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Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti

Istagramda canlı yayın yapan Wanda Nara’ya Icardi’den kagva çıkaracak bir yorum geldi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 22:58
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Canlı yayında kavga ettiler. Icardi: Sen bir zehir zehirsin

Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'ya canlı yayında "Sen bir numaralı zehirsin" dedi.
Wanda Nara'nın instagram hesabında hayranları ile yaptığı canlı yayına yorum gönderen Icardi, "Takipcilerini kandırmayı bırak.Ortalığı karartma.Sen bir numaralı zehirsin" dedi.

TAKİPÇİSİ FARK ETTİ
Wanda Nara İcardi'nin bu yazdıklarını görmezlikten gelirken, takipçilerinin uyarısı üzerine, "üç gün önce beni neden aradığını söyleme cesareti var mı acaba?" yorumu yaptı.
Wanda Nara boşanma işlemlerini görüşmek için yakında İstanbul'a gideceğini ve hatta bir ev alabileceğini belirtti.

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