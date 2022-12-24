İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra trans model Guendalina Rodríguez ile çıkmaya başladı.
Haberi instagram hesabından duyuran Guendalina, " Mutlu bir sevinçle Mauro ve benim tekrar çıktığımızı duyuruyorum. Aşk her şeyi yapabilir " dedi.
GUENDALİNA RODRİGUEZ KİMDİR?
Guendalina Rodríguez ,ünlü olan İtalyan bir transseksüel model.
2019 yılında da İcardi ile ilişkisi olmuş, bunu öğrenen Wanda Nara kısa bir süreliğine Arjantinli futbolcuyu terk etmişti.
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