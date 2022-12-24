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İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Wanda Nara ile ilişkisi sürekli gündem olan Icardi, Guendalina Rodriguez ile sevgili oldu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:34
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

İşte Icardi'nin yeni sevgilisi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra  trans model Guendalina Rodríguez ile çıkmaya başladı.

Haberi instagram hesabından duyuran Guendalina, " Mutlu bir sevinçle Mauro ve benim tekrar çıktığımızı duyuruyorum. Aşk her şeyi yapabilir " dedi.


GUENDALİNA RODRİGUEZ KİMDİR? 
Guendalina Rodríguez ,ünlü olan İtalyan bir transseksüel model.

2019 yılında da İcardi ile ilişkisi olmuş, bunu öğrenen Wanda Nara kısa bir süreliğine Arjantinli futbolcuyu terk etmişti.

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Düttürü Dünya
24.12.2022 09:44
Allah kimseye nasip etmesi !!!!  
 
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