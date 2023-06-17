Sarısabır bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen sarısabır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Sarısabır bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sarısabır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SARISABIR BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgiller familyasından 180 kadar türü bulunan ve tropikal bölgelerde yetişen bir bitkidir. Bazen sapsız küçük bitkiler, bazen de dallı budaklı ağaçlar halinde bulunur. Yaprakları kalın ve etli olup, rozet şeklindedir. Çiçekleri yeşilimsi, sarı veya donuk kırmızıdır. Çoğu zaman üç renklidir. Yaprakları kesildiği zaman acı bir su çıkar. Pankima denilen bu su; hekimlikte kullanılır. Yurdumuzda da bulunur.

SARISABIR BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kabızlığı giderir.

-Mide hastalıklarında faydalıdır.

-Vücudu kuvvetlendirir.-Yanıkların sebep olduğu sancıları keser.

-Sirke ile karıştırılıp, saç diplerine sürülürse, dökülmelerini önler.

-Tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır.

-Mesane ve rahim hastalıklarından şikâyet edenlerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin yapraklarının kesilerek ya da çizilerek çıkan özsu kullanılır. (1-2 damla kullanmak yeterlidir)

Haricen Kullanımı

Yaraları, küçük yanıkları, güneş yanıklarım ve böcek sokmalarını iyileştirir.

Deri iltihapları ve egzama durumlarında rahatlama sağlar.

Kuru ciltleri nemlendirip rahatlatır.

Bitkinin yaprağından çıkan özsu dıştan sürülerek uygulanılır.

Hamile ve emzikli bayanların dahilen kullanması sakıncalıdır.

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