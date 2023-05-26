Hadise hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta vereceği konsere gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hadise hastaneye kaldırıldı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda ile çıkardığı 'Sen Dönene Kadar' şarkısıyla adından sıkça söz ettiren ve son günlerde yoğun konser maratonuyla dikkatleri üzerine çeken popçu Hadise, iş temposuna dayanamadı.

5-001.jpg

Hadise, Kıbrıs'ta vereceği konsere gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SERUM ALDIM, DOKTORUM MÜDAHALE ETTİ"

Ünlü popçu, "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Hadise eski eşiyle verdiği pozun aynısını Murdo ile verdi. Kafa karıştıran fotoğraf
Hadise kıyafeti ve dansıyla 350 bin kişiyi büyüledi
Hadise'nin seçim tarzının bedeli ortaya çıktı
Hadise'den evlilik itirafı
Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sivasspor seçime gidiyor Spor
Sivasspor seçime gidiyor
Abdullatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti Siyaset
Abdullatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti
Askeri ambulans uçak organ nakli için havalandı Sağlık
Askeri ambulans uçak organ nakli için havalandı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor Ekonomi
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Rusya tıbbi tesisi vurdu: 2 kişi öldü Dünya
Rusya tıbbi tesisi vurdu: 2 kişi öldü
33 yıl sonra masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı Dünya
33 yıl sonra masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Bekir Bozdağ’a göre ekonomide kriz yokmuş. Birazcık pahalılık varmış Siyaset
Bekir Bozdağ’a göre ekonomide kriz yokmuş. Birazcık pahalılık varmış