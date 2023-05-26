Hadise hastaneye kaldırıldı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda ile çıkardığı 'Sen Dönene Kadar' şarkısıyla adından sıkça söz ettiren ve son günlerde yoğun konser maratonuyla dikkatleri üzerine çeken popçu Hadise, iş temposuna dayanamadı.

Hadise, Kıbrıs'ta vereceği konsere gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SERUM ALDIM, DOKTORUM MÜDAHALE ETTİ"

Ünlü popçu, "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" ifadelerini kullandı.