Hadise eski eşiyle verdiği pozun aynısını Murdo ile verdi. Kafa karıştıran fotoğraf

Hadise, yalnızca 4 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler ile nişanında verdiği pozu bu defa da birlikte düet yaptığı Rapçi Murda'yla verdi.

Hadise eski eşiyle verdiği pozun aynısını Murdo ile verdi. Kafa karıştıran fotoğraf

Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz sene nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 4 ay sonra tek celsede boşanmışlardır. Nişan ve nikah törenini gözlerden uzak yapan Hadise'nin düet yaptığı Murda ile verdiği pozdaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

56f52c2f18c7736068498229.webp

AYNI POZU VERDİ

Düğünden önce verdiği bir konserinde Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını yayınlayan Hadise, aylar sonra aynı pozu bu sefer de rapçi Murda ile verdi. Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısının klibi için kamera karşına geçen Hadise, verdikleri pozları da 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

hadise-aylar-once-mehmet-dincerler-le-verdigi-15941263-9597-m.jpg

hadise-aylar-once-mehmet-dincerler-le-verdigi-15941263-4377-m.jpg

İlgili Haberler
Hadise kıyafeti ve dansıyla 350 bin kişiyi büyüledi
Hadise'nin seçim tarzının bedeli ortaya çıktı
Hadise'den evlilik itirafı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma Güncel
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması Spor
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi Magazin
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi
Marmaris yaza hazırlanıyor Güncel
Marmaris yaza hazırlanıyor
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı Siyaset
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu Magazin
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu