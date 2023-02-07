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Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi? Şu an keşke kepçe olsam...

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 36 saattir canla başla AHBAP Derneği ile birlikte çalışan deprem bölgesine giden, yardım toplayan ve enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Haluk Levent, yeni bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:00
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Şarkıcı Haluk Levent yeni bir paylaşım yaptı

Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi? Şu an keşke kepçe olsam...
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Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı.

Bazı ünlü isimler yardım kampanyalarında yer alarak, deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek-yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor. Bu kişiler arasında yer alan Haluk Levent yeni bir paylaşımda bulundu.

"İNSAN HİÇ KEPÇE OLMAK İSTER Mİ?"

AHBAP Derneği ile birlikte yardım toplayan ve enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Levent, "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." ifadelerini kullandı.

"SIFIR MALİYETLE 2 BİN YERİNE 3 BİN KONTEYNER SATIN ALACAĞIZ"

Ayrıca Levent, depremzedelerin barınmaları için firmalarla görüşerek, bağışlarla sıfır maliyetle 2 bin konteyner yerine 3 bin konteyner satın alacaklarını ifade etti.

Haluk Levent, "Muazzam bir milletiniz. Konteyner firmaları ile görüştüm. Sıfır maliyetle 2 bin yerine 3 bin konteyner satın alacağız ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız. Bugün Hatay'dayım yine. Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim. Haydi bakalım..." dedi.

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