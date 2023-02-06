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Haluk Levent deprem enkazı altından kendisine ulaşan kadına mesaj attı: Aysel şarjını muhafaza et yardım yolda

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından enkaz altında kalarak kendisine ulaşan bir kadın vatandaşın fotoğrafını paylaşarak "Şarjını muhafaza et. Ahbap Hatay yolda" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:57
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Haluk Levent enkaz altında kalan kadına mesajla moral verdi ''yardım yolda...''

Haluk Levent deprem enkazı altından kendisine ulaşan kadına mesaj attı: Aysel şarjını muhafaza et yardım yolda
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası birçok kişi de enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan bir kadın ise Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ten yardım istedi.

"ŞARJINI MUHAFAZA ET, YOLDAYIZ"

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan Aysel isimli bir vatandaş, fotoğrafını paylaşarak Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'i etiketleyerek "Beni kurtarın" dedi. Takipçisine hemen geri dönüş yapan Levent ise "Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et. Ahbap Hatay yolda" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYE KÖTÜLÜK ETMEK İSTEMİYORSANIZ VALİLERLE GÖRÜŞMEDEN YARDIM YOLLAMAYIN"

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, takipçilerini yardım gönderme konusunda da uyardı. Depremden etkilenen bölgelere gideceğini söyleyen Haluk Levent, "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'şu kadar kamyon yollayalım, şuraya şunu yollayalım' gibi tweetler gördüm. Yapmayın, etmeyin, çalışmalar felç oluyor sonra" dedi.

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Vatandaş
6.02.2023 10:00
Allahım yardımcısı olsun kadının inşallah kurtarılır o ve enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımız  
 
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