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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'ten Twitter kısıtlamasına tepki

Deprem felaketinin ilk gününden beri ekibiyle seferber olarak yardım organizasyonları düzenleyen AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent; Twitter'ın yavaşlatılmasına sert tepki gösterdi. Levent, "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" diye sordu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:29
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Haluk Levent Twitter kısıtlamasına isyan etti. Ne yapacağız şimdi, kime duyuracağız organizasyonları

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'ten Twitter kısıtlamasına tepki
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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yardım çığlıklarının merkezi olan ve bir tür haberleşme ağı görevi gören Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.

Pek çok kullanıcı Twitter’a giremediğini belirtirken bazı kullanıcılar da ancak VPN yardımıyla Twitter’a bağlanabildiklerini söylüyor.

AHBAP DERNEĞİ BAŞKANI HALUK LEVENT'İ ETKİLEDİ

Bu durum en çok da Kahramanmaraş depreminin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde olan AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent'i etkiledi.

Yardım duyurularını, ihtiyaç listelerini şu ana kadar hep sosyal medya aracılığıyla yayan Levent, Twitter'ın yavaşlatılmasına isyan etti.

"NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?"

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent, "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" ifadelerini kullandı.

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AFAD YAPAR AFAD HALKEDER ANLAYIŞINI BIRAK TALİMAT ALARAK TALİMAT BEKLEYEREK ORGANIZE OLMAZ EMİR ALARAK. HİZMET YAPILMAZ .
8.02.2023 23:47
AFAD YARDIMLARA ENGEL OLARAK YARDIMLARI YARDIM YAPAN KURUM VE KURULUŞLARI BÖLEREK AYIRARAK BEN BİLİR BEN YAPARIM ANLAYIŞI İLE GELEN YARDIMLARI GERİ GÖNDEREREK  
 
Hamit Seki
8.02.2023 23:46
Tek adam dan sonra şimdi de tek AFAD felaketi, hep bu teklerden bakalım daha neler gelecek başımıza, ama söylemişti dünya lideri daha bunlar bir şey değil, daha neler göreceksiniz diye,  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
8.02.2023 23:45
Akp ve Bay recebim yarindan tezi yok heme istifa etmelidirler yeterr artıkkk hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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