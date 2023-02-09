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  • Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti

Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği’ne dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 20:07
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Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a çok yoğun siber saldırı düzenlendi

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi 10 ilde ortaya çıktı. On binlerce konut ve insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi on binlercesi yaralandı. Kamu kurum kuruluşlarının dışında düzenli ve sistematik olarak geçmişten bu yana iyilik ve yardım etkinlikleri ile tanınan, Haluk Levent’in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği de depremzedelere yardım için olağanüstü çalışma yürütüyor.

Ancak ANKA Haber Ajansı’nın, derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edindiği bilgiye göre AHBAP’ın web sitesine dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük siber saldırı düzenlendi. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken, bunların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi.

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Cantekin Tonguç
9.02.2023 21:42
Allah belanızı versin..Atatürke küfredenler, toplanan paraları tarikat vakiflarına aktaran kişiler yaptırmıştır..Güzel insan Haluk Levent iyi ki varsın..seni seviyor ve destekliyor bu halk  
 
yurdanur canbaş
9.02.2023 21:39
bunlar insanmı gerçekten.orada insanların ihtiyacı var.kim yardım ederse etsin.hiç değilse kalanlar yaşamalı.  
 
Polat Alemdar
9.02.2023 21:34
Ne çok hainimiz varmış.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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