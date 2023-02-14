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Haluk Levent'in büyük sırrı ortaya çıktı. Canlı yayında anlatıp özür dilemiş

Kahramanmaraş depreminde yapılan yardım ve mücadeleleriyle gündeme gelen Ahbap Derneği’nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ,katıldığı televizyon programında 2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil için duygularını dile getirdi: Çok üzdüm be annem seni, çok kırdım...

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:56
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Canlı yayında anlatıp özür dilemiş. Haluk Levent'in büyük sırrı ortaya çıktı.

Haluk Levent'in büyük sırrı ortaya çıktı. Canlı yayında anlatıp özür dilemiş
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen art arda 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için deyim yerindeyse seferberlik başlatan, sık sık organize ettiği yardımlarla  anılan Haluk Levent'in büyük sırrı ortaya çıktı.

2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil için samimi duygularla içini döken Haluk Levent şunları söyledi

''Sevgili annem okumam için çok uğraştı. Sabahlara kadar karpuz sattı manavda. O dönemlerde ona layık bir adam olmadım. Bir evlat olmadım.''

''Onun emeğini düşündükçe, onun o emeği karşısında benim o manav çekmecesinden müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de, bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanı hatırlıyorum.''

''Çok üzdüm seni be annem diyorum....Çok kırdım. Güzel bir evlat olmamıştım anne diyorum. Bir tek ona pişmanım. Bunun özrünü hiç dilemedim. İşte şimdi diliyorum ya, acısı da bu. Ama o yok.''

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