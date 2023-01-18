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İrem Derici'nin babası mahkemelik oldu

İrem Derici’nin reklamcı babası Hulusi Derici, kadınlık görevini yerine getirmediği ve kendisine sözlü şiddet uyguladığı iddiasıyla 22 yıllık eşi Selma Derici’ye boşanma davası açmıştı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:41
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şarkıcı İrem Deri'cinin babası ayrıldığı eşiyle yeniden mahkemelik oldu

İrem Derici'nin babası mahkemelik oldu
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Şarkıcı İrem Derici’nin reklamcı babası Hulusi Derici, "kadınlık görevini yerine getirmediği" ve "kendisine sözlü şiddet uyguladığı" iddiasıyla boşanma davası açtığı 22 yıllık eşi Selma Derici’yle ticari itibarını zedelediği iddiasıyla  yeniden mahkemelik oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Derici, eşinin nafaka borcunu ödemediği iddiasında bulunarak haksız ve kötü niyetli şekilde icra takibi başlattığını öne sürdü.

Hulusi Derici, haciz işlemi yapıldığını ve saygınlığının zarar gördüğünü iddia etti ve “1 milyon liralık tazminatın faiziyle tahsilini istiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Aile Mahkemesi,2021 ekim ayında Derici çifti arasındaki çekişmeli boşanma davasında iki çocuk için 5’er bin lira ve eşi için 10 bin lira tedbir nafakasının Hulusi Derici’nin Selma Derici'ye ödenmesine karar vermişti. İddiaya göre Hulusi Derici bazı ayların nafaka borcunu ödemedi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Selma Derici de avukatı aracılığıyla Hulusi Derici’nin birikmiş ve devam eden aylara ilişkin tedbir nafakasını ödemediği gerekçesiyle İstanbul İcra Dairesi’nde ilamsız icra takibi başlattı.

Hulusi Derici’nin avukatı icra takibine itiraz etti ve icra takibinin kötü niyetli olduğunu belirterek yüzde 20 icra inkar tazminatı istedi.

İstanbul İcra Dairesi, Selma Derici’nin talebi üstüne Hulusi Derici’nin bankalardaki her türlü nakit para ve benzeri menkulüne, 5 adet otomobil ve aracına, Sarıyer Zekeriyaköy ve Sinop Boyabat’taki gayrimenkullerine  haciz koydu.

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