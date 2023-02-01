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İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı. “At gibi aşığım” demişti

Meslektaşı Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici, paylaştığı kahvaltı fotoğrafıyla yeni aşkını ifşa etti. “At gibi aşığım ama çaktırmıyorum” diyen Derici’nin sevgilisi Survivor yıldızı çıktı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:17
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İrem Derici'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendi kendini ele verdi

İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı. “At gibi aşığım” demişti
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Şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu açıklamış ancak yeni sevgilisinin kim olduğunu gizli tutmuştu.

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığını açıkladı. Derici, “Kızın yine aşık anne” şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir gönderme yapmıştı.

İkilinin aynı yerde aynı saatlerde kahvaltı paylaşımı yapması ve kalp koyması aşk iddialarını güçlendirdi.

1994 doğumlu olan Atakan Işıktutan, Survivor 2022’ye yedeklerden dahil olmuştu.

Rizeli olan Işıktutan, CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.


 

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