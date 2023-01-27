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Petek Dinçöz'ün eski eşi iflasın eşiğinde

Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'nun İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde mağazaları bulunan Galeri İrfan Alışveriş Merkezi'nin markası olan İrfan Home için konkordato başvurusu yapıldı. Mahkeme kararını verdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:16
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Şarkıcı Petek Dinçöz'ün eski eşi iflasın eşiğindE

Petek Dinçöz'ün eski eşi iflasın eşiğinde
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Yeni Akit ve Medyabar'da yer alan bilgilere göre, şarkıcı Petek Dinçöz'ün 2014 yılında dünya evine girdiği, 2022 mart ayında da boşandığı iş adamı Serkan Kodaloğlu'nin şirketi iflasın eşiğine geldi. .

Kodaloğlu, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde mağazaları bulunan Galeri İrfan Alışveriş Merkezi isimli mobilya dayanıklı tüketim malları şirketinin merkezini 2020 yılı mart ayında Sakarya'ya taşımıştı.

Serkan Kodaloğlu ve kardeşi Hakan Kodaloğlu'nun sahibi olduğu "İrfan Home" markasının sahibi şirket için, 2020 Ekim ayında Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapıldı.

Mahkeme talebi kabul ederken, konkordato süreci iki yılı aşkın süredir uzatılıyordu.
Şirket sahipleri Serkan Kodaloğlu ve Hakan Kodaloğlu'nun şahıs borçları için verilen konkordato kararı da aynı şekilde devam ediyordu.

GÖREVİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Serkan Kodaloğlu, Hakan Kodaloğlu ve şirketleri Galeri İrfan Alışveriş Merkezi ile ilgili Sakarya'da iki ayrı ilan yayınlandı.

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, iki ismin şahsi durumlarıyla ilgili verilen konkordato geçici mühlet kararını 19 Ocak 2023'ten başlamak üzere iki (2) ay daha uzattı. Kodaloğlu kardeşler için daha önce belirlenen tedbirlerin ve konkordato komiserinin görevinin devamına karar verildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yayınlanan diğer ilana göre ise şirket için iflas davası açıldı. Sakarya 3. İcra Dairesi'nce yayınlanan "İflas davası tebliğine" göre; Sakarya'da ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı Galeri İrfan Alışveriş Merkezi Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret A.Ş., Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 09/01/2023 tarih ve 2022/314 esas sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 11:30 'da açılmasına karar verildi.

Sakarya 3. İcra Dairesi'nce 17 Ocak'ta alınan kararın ilanı ulusal gazeteler ve Basın İlan Kurumu (BİK) resmi ilan portalında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

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