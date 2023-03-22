Şarkıcı Sefo sevgilisi Melisa Döngel ile görüntülenince gazetecilere sitem etti

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda oyuncu Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sefo, klip çekiminden çıkarken görüntülendi.

"SETTEN ÇIKTIM, ÇOK YORGUNUM"

Set çıkışı olduğu için yorgun olduğunu dile getiren Melisa Döngel, "İyi akşamlar. Lütfen daha sonra konuşalım. Setten çıktım, çok yorgunum” dedikten sonra otomobile bindi.

"YENİ OLDUĞUM İÇİN ALIŞKIN DEĞİLİM"

Sefo ise basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.