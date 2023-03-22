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Şarkıcı Sefo sevgilisi Melisa Döngel ile görüntülenince gazetecilere sitem etti

Aşk yaşayıp, yaşamadıkları konusunda gizemli olma oyununu sürdüren Sefo ile Melisa Döngel, birlikte objektiflere yansıdı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince şaşıran Sefo, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters" dedi

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:13
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Şarkıcı Sefo sevgilisi Melisa Döngel ile birlikte gazetecilere sitem etti

Şarkıcı Sefo sevgilisi Melisa Döngel ile görüntülenince gazetecilere sitem etti
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda oyuncu Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sefo, klip çekiminden çıkarken görüntülendi. 

"SETTEN ÇIKTIM, ÇOK YORGUNUM"
Set çıkışı olduğu için yorgun olduğunu dile getiren Melisa Döngel, "İyi akşamlar. Lütfen daha sonra konuşalım. Setten çıktım, çok yorgunum” dedikten sonra otomobile bindi.

"YENİ OLDUĞUM İÇİN ALIŞKIN DEĞİLİM"
Sefo ise basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

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