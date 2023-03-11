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Melisa Döngel Sefo sorusuna bakın ne cevap verdi. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti

Melisa Döngel'e, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. İşte Döngel'in cevabı...

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:26
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Melisa Döngel'e Sefo sorusu soruldu! Bakın ne cevap verdi

Melisa Döngel Sefo sorusuna bakın ne cevap verdi. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti
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Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan, şimdilerde Sefo ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilen Melisa Döngel, önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Milliyet'in haberine göre; Melisa Döngel'e, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu.

Oyuncu soruya "Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, iyi geceler. Gündemimiz şu an farklı, sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar kısa konuşulacak şeyler değil" yanıtını verdi. 
 

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