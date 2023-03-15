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Simge Sağın takipçileriyle heyecanını paylaştı

Şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Gündelik hayatına dair paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Simge Sağın bu defa spor sonrası paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 00:09
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Şarkıcı Simge Sağın spor sonrası çekilmiş karesini paylaştı

Simge Sağın takipçileriyle heyecanını paylaştı
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Sadece sesiyle değil çekici fiziği ve etkileyici sahne kıyafetleriyle de takipçilerinin beğenisini kazanan Simge Sağın, gündelik hayata dair paylaşımlarıyla da takipçilerini hayatına ortak ediyor.

Başarılı şarkıcı 1,5 milyon takipçisiyle olan etkileşimini koparmamak adına sürekli olarak paylaşımlarda bulunurken yaptığı son paylaşımda spor sonrası çekilmiş bir karesini paylaştı.

Dişçi randevusuna gitmeden önce çekilmiş karesine Sağın şu notu düştü:

"Şuraya sporunu yapmış, az sonra dişlerini yaptıracak olan bir kız bırakıyorum. Bugün bitiyor dişlerim ve çok heyecanlıyım"

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