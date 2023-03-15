Simge Sağın takipçileriyle heyecanını paylaştı

Sadece sesiyle değil çekici fiziği ve etkileyici sahne kıyafetleriyle de takipçilerinin beğenisini kazanan Simge Sağın, gündelik hayata dair paylaşımlarıyla da takipçilerini hayatına ortak ediyor.

Başarılı şarkıcı 1,5 milyon takipçisiyle olan etkileşimini koparmamak adına sürekli olarak paylaşımlarda bulunurken yaptığı son paylaşımda spor sonrası çekilmiş bir karesini paylaştı.

Dişçi randevusuna gitmeden önce çekilmiş karesine Sağın şu notu düştü:

"Şuraya sporunu yapmış, az sonra dişlerini yaptıracak olan bir kız bırakıyorum. Bugün bitiyor dişlerim ve çok heyecanlıyım"